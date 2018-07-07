Anne olmaya hazırlananlar dikkat... Gebelik döneminde yetersiz ve dengesiz beslenme birçok olumsuzluğu beraberinde getiriyor. Peki sağlıklı bir gebelik süreci için ne yapmak gerekiyor? Ayrıntılar haberimizde...



"Özellikle işlenmiş gıdalardan uzak durmasını istiyoruz aslında doğal beslenmeye bir geçiş sağlamasını istiyoruz. Kızarmış besinlerden biraz uzak durması gerekiyor. çay kahve tüketiminin azaltılması gerekiyor."



Hamilelik sürecinde düzensiz beslenme düşük riskini arttırıyor...



Beslenmedeki tutarsızlık sadece düşüğü tetiklemekle kalmıyor. uzmanlara göre; bebek üzerinde de olumsuz etki yaratabiliyor.

"Doğum sonrasında gelişen bir çok kronik hastalık bebek için etkili oluyor. işte diyabet hipertansiyon ilerleyen süreçte obezite riskinin artması ve davranışı komple yani bebeğinizin mizacını değiştirecek seviyede etkili olabiliyor beslenme."



Ve mide bulantısı yaşayan anne adaylarına da son bir tavsiye...

"Yatağınızın başında bir çubuk kraker leblebi veya yağsız patlatılmış mısırların bulunması ilk etapta iyi geliyor. yavaş yavaş yataktan kalkmalarını istiyoruz. Besinleri azar azar sık sık tüketmelerini istiyoruz. Mide ekşimesi yaşayan anne adaylarımız için ılık ılık süt tüketerek baskılayabilirler."







Haber: Hasret Kaya - Kamera: Barış Yurteri

ulusal.com.tr Anne adayları dikkat… Hamilelikte düzensiz beslenmeniz olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. İşte gebelikte beslenmeye ilişkin merak edilenler…Hamilelik sürecinde düzensiz beslenme düşük riskini arttırıyor...Beslenmedeki tutarsızlık sadece düşüğü tetiklemekle kalmıyor. uzmanlara göre; bebek üzerinde de olumsuz etki yaratabiliyor.Ve mide bulantısı yaşayan anne adaylarına da son bir tavsiye...