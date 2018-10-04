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Genç sağlıkçı bağışlanan organlarıyla 7 hastaya umut oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki erkek sağlık çalışanı O.D'nin bağışlanan organları, Ankara ve Bursa'da 7 hastaya nakledilecek.

Genç sağlıkçı bağışlanan organlarıyla 7 hastaya umut oldu

Kronik hidrosefali nedeniyle Bandırma Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören O.D'nin beyin ölümü gerçekleşti.

O.D'nin ailesiyle görüşen doktorlar, organ bağışı için izin istedi. Ailenin onay vermesinin ardından O.D'nin kalbi, akciğeri, karaciğeri, böbrekleri ve korneaları nakil için alındı.

Kalp ve akciğer Ankara'daki Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine, böbrekler ve karaciğer Bursa Özel Acıbadem Hastanesine, kornealar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Muzaffer Şenveli, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışı konusundaki hassasiyetlerinden dolayı O.D'nin yakınlarına teşekkür etti. 

O.D'nin yoğun bakımdayken beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten Şenveli, "Ekibimizin yoğun çalışması sonucu ailesinin de diğer hasta vatandaşlarımıza bir sağlık kapısı olması için organlarını bağışladılar. Bu sağlık çalışanımız sağlıklı iken özellikle eşine, eğer kendisinin bir rahatsızlığı oluşursa organlarını bağışlanması için vasiyette bulunmuş. Bu bağış sayesinde 7 kişi hayata tutunacak." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir #bandırma ilçesi #ankara #bursa
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