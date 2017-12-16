Son dönemlerde özellikle gençlerde kalp krizi vakaları artmaya başladı. Günlük hayatta kalp krizini tetikleyen çok sayıda faktör bulunuyor. Peki, kendimizi nasıl korumalı, neler yapmalıyız? Bu hayati bilgileri Kalp Damar Cerrahı Operatör Doktor Bülent Polat anlattı

Hiç ummadığınız bir anda yakalıyor sizi ilk belirtisi göğsünüze giren bir ağrı.



Özellikle son dönemlerde artış gösteren kalp krizinden bahsediyoruz.



Kalp krizini tetikleyen etmenler neler cevabını Kalp Damar Cerrahı Operatör Doktor Bülent Polat Ulusal Kanal'a anlattı.



Türkiye'de kalp krizi vakaları dünya genellemesine göre 10 yaş daha erken görülüyor.



Peki biri kalp krizi geçirdiğini nasıl anlar? İlk yapması gereken nedir?



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