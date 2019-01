Soğuk havalarda hasta olma endişesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için gereksiz yere alınan vitamin ve minerallerin vücutta birikerek, kalp, böbrek ve karaciğer gibi hayati organlara zarar verebileceği bildirildi.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uğur Muşabak, vitaminlerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Vitamin ve mineral takviyesinin sağlık için gerekli olan besin öğelerini doğal besinler kadar karşılamasının mümkün olmadığını ifade eden Muşabak, "Vitamin ve mineral desteği alınması gereken durumlar vardır. Kış aylarında bu ihtiyaç artabiliyor. Özellikle gribal enfeksiyonlar, zatürre, stres, yorgunluk gibi durumlarda insanların vitamin ihtiyaçlarında artış olabiliyor." dedi.



Kronik hastalıkların tedavisi esnasında da vücudan vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Muşabak, bu tür durumlarda da vitaminlerin yalnızcı hekim kontrolünde kullanılması gerektiğine işaret etti.



Muşabak, "Gelişigüzel alınan vitaminlerin kesinlikle çok fazla yan etkileri olabilir. Vücutta birikerek toksik etkiler yapabilir. Özellikle kalp, böbrek gibi hayati öneme sahip olan organlarda hasarlara sebep olabilir. Dikkatli kullanmakta fayda var." ifadelerini kullandı.



"Her vitaminin kendine özgü yan etkisi vardır"



Uğur Muşabak, fazla alınan vitaminlerin fayda yerine zarar verebileceğini söylerken, uyarılarda da bulundu.



A vitamini fazla alındığında deride dökülme, pullanma, kaslarda güçsüzlük yapabildiğine dikkati çeken Muşabak, "Ayrıca karaciğerde toksik etki yapar. D vitamini fazlalılığı kanda kalsiyum seviyesini yükseltir. Bu da kalpte ritim bozukluğu, böbrek taşı oluşumu ve kas kramplarına yol açar. E vitamini fazlalığı baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik yapar. Her vitaminin fazla alındığında kendine özgü mutlaka yan etkileri ortaya çıkıyor. Fazla alınan her vitamin veya mineral takviyesi vücutta birikebilir ya da toksik etki yapabilir." diye konuştu.



Vitaminlerin ancak vücudun ihtiyaç duyduğu durumlarda ve hekim kontrolünde alınması gerektiğini tekrarlayan Prof. Dr. Muşabak, vitaminlerin alınması için öncesinde mutlaka kan testi yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlıklı bireylerin yeterli ve dengeli beslenmeleri durumunda kesinlikle vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç duymayacaklarının altını çizen Muşabak, şunları kaydetti:



"Piyasada, marketlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için satılan ilaç formunda takviyeler var. Bunların kullanımına da çok dikkat etmek lazım. Kaş yapayım derken göz çıkarmak da mümkün olabilir. Bu mevsimde yapılması gereken, yeterli ve dengeli beslenmektir. Bu yüzden her türlü hayvansal gıdaya ulaşabilmek mümkündür. Düzenli egzersiz, düzenli uyku da bağışıklık sistemini destekleyen unsurlardır."

Prof. Dr. Uğur Muşabak, soğuk havanın aslında bağışıklık sistemini olumlu etkilediğini ifade ederek, hasta olunmasının nedeninin, bulunan ortamdaki havalandırmanın yeterince yapılamaması olduğunu da sözlerine ekledi.