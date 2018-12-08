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Gezici kütüphane görev başında

Cizre'den örnek bir uygulamayı ekranlarınıza getireceğiz şimdi. O uygulama, "Gezici Kütüphane" uygulaması... Köy köy dolaşan kütüphane sayesinde onlarca çocuğun yüzünde gülümseme oluyor.

Gezici kütüphane görev başında

Şırnaklı bu çocukların gözlerinin bu denli parlamasını sağlayan o kitaplar, "Gezici Kütüphane" aracılığı ile onlara ulaşıyor.

Uygulamayı görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başlattı. 

Haftada 300 kitabı gezici kütüphane aracılığıyla köylere ulaşıyor.

Şu ana kadar 19 köye bu hizmet ulaştı. Hedef ise 51 köy.

Öğrenciler, gezici kütüphaneden çok memnun. Geldiği zaman sevinçle karşılayıp, giderken, bir sonraki haftanın heyecanı ile uğurluyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şırnak #Cizre #kütüphane #gezici kütüphane
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