Birçok hastalık solunum yoluyla bulaşıyor. Peki kalabalık ortamlarda nasıl davranmalıyız?
Özellikle son dönemlerde artan öksürük şikayetine karşı daha sık ellerimizi yıkamamız gerekiyor.
Sağlıklı bir yaşam için ise mevsimsel gıdaları tüketmek gerekiyor.
Virüslere karşı en önemli önlemlerden biri ise aşı yaptırarak bağışıklık sistemini güçlendirmek.
Eğer hasta iseniz ya da çevrenizde hasta biri varsa mutlaka dinlenmeniz gerekiyor.
ulusal.com.tr
Kış geldi, soğuk algınlığından gribe, bulaşıcı hastalıklar da yaygınlaşmaya başladı. Peki, soğuklara ve hastalıklara karşı nasıl önlemler almalıyız? Aile Hekimi Dr. Anıl Billurcu dikkat edilmesi gerekenleri Ulusal Kanal'a anlattı
Birçok hastalık solunum yoluyla bulaşıyor. Peki kalabalık ortamlarda nasıl davranmalıyız?
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