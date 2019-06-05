Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı. Bu ilginç olay İzmir'de yaşandı. 2 yaşındaki İbrahim Sarıkaya, ailesi tarafından öksürük ve hırıltı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Akciğerinde 7 milimetre boyutunda fıstık tespit edildi. Hemen operasyona alındı. Minik İbrahim'in sağlık durumu şimdi gayet iyi.

Bir ebeveyne bunları söyleten ilginç olay İzmir'de yaşandı. Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı.Bayraklı ilçesinde yaşayan Cafer ve Zehra Sarıkaya çifti, 2 yaşındaki çocukları İbrahim'i öksürük ve hırıltı şikayetiyle aile hekimine götürdü.Muayenede doktor, küçük çocuğun sol akciğerindeki sesten şüphelendi. Ayrıntılı tetkiklerin yapılması için acil olarak tam teşekküllü hastaneye başvurmalarını önerdi. Bunun üzerine aile özel bir hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne başvurdu.Minik İbrahim, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu tarafından kontrol edildi. Akciğerinde 7 milimetrelik bir cisim tespit edildi.Çocuğun sol akciğerindeki fıstık bronkoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan minik İbrahim, evine gönderildi.Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, küçük çocuğu olan aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Minik İbrahim şimdi gayet sağlıklı durumda. Peki ya yaşadığı sıkıntı fark edilemeyip, o fıstık akciğerinden çıkartılmasaydı ne olacaktı?