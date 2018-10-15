Soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Solunum yolları hastalıklarında ciddi artış var. Uzmanlar ise uyardı; "Grip, soğuk algınlığı değildir. Şakaya gelemez."

Soğuk hava giderek etkisini gösteriyor. Bu durum solunum yolları hastalıklarını arttırıyor. Uzmanlar benzer belirtiler gösteren grip, nezle ve soğuk algınlığının karıştırılabildiğine dikkat çekiyor.



Dünyada her yıl yaklaşık 1 buçuk milyar kişi gribe yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu kişilerin 2 ile 3 milyonunu hastaneye yatacak kadar ağır geçiriyor. 250 ile 500 bin kişi grip nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ölümlerin çoğu genellikle, yaşlılarda ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda gözleniyor.



Tam da bu nedenle uzmanlar, bu kişilere grip aşısı olmalarını öneriyor.



Uzmanlar böyle diyor ancak grip aşısı yine de tartışma konusu... Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, tartışmalara son noktayı koydu.



Peki aşılanma için en doğru zaman, ne zaman?



Alınacak tedbirler ise doğru ve dengeli beslenmek, spor yapmak, stresten uzak durmak, kan şekerini, kolesterolü ve tansiyonu bilmek. Ünal, bu sağlıklı yaşam kurallarına aşı ile korunmayı da ekledi.





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