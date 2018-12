Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın, gribi kesinlikle hafife almamak gerektiğini belirterek "Aşı olmak için hala fırsatımız var. Birinci dalga geldi ama bundan sonra gribin yükseldiği süreler olacaktır." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın soğumasıyla grip ve soğuk algınlığının görülme sıklığının arttığını söyledi.



Grip ile soğuk algınlığının her zaman karıştırıldığını dile getiren Yalçın, "Artık bunun ayrımını yapmak lazım. Gripte mutlaka ateş vardır, 38,5'i bulur. Baş ağrısı, öksürük vardır ama soğuk algınlığında düşük düzeyde ateş, aksırık, boğaz ağrısı gibi yakınmalar vardır. Artık hızlı testlerle hastalığınızı tanımlayabilirsiniz." diye konuştu.



Yalçın, grip olmadan önce C vitamini tüketmek gerektiğini vurguladı. Hasta olduktan sonra alınan C vitamininin çok faydasının olmadığını ifade eden Yalçın, grip olan insanların okula, işe ve toplulukların bulunduğu ortamlara gitmemesi gerektiğini belirtti. Yalçın, "Aile ziyaretlerini, alışveriş merkezlerine gitmeyi azaltmakta fayda var. Zorunlu gitmesi gerekiyorsa mutlaka maske kullanmalı." dedi.



"Grip aşısı her yıl yaptırılmalı"



Gripten korunmak için aşının önemine değinen Yalçın, şöyle devam etti:



"Aşı olmak için hala fırsatımız var. Birinci dalga geldi ama bundan sonra gribin yükseldiği süreçler olacaktır. Normalde eylül ayında aşı yaptırılmasını öneriyoruz ancak hala yapılmasında yarar var. İleri yaştaki bireylerde oluşabilecek ikincil enfeksiyonlar açısından grip aşısı önemli. 60 yaş üstündeki bireylere zatürre aşısını da öneriyorum. Gripten ziyade ikincil enfeksiyonlar öldürücü olabiliyor. Zatürre aşısı beş yılda bir, grip aşısı her yıl yaptırılmalı."



Belirli zamanlarda büyük salgınlar olduğunu hatırlatan Yalçın, 1918'de İspanyol gribinde o günkü nüfusa rağmen tüm dünyada 30 milyon kişinin öldüğünü dile getirdi.



"Gribi kesinlikle hafife almamak gerekiyor, çok önemli bir hastalık. Dünyada her yıl 300 ila 500 milyon kişi hastalanıyor. 290 bin ila 650 bin civarında kişi gripten hayatını kaybediyor." diyen Yalçın, 300 milyon civarında nüfusu olan Amerika'da 36 bin ila 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.



"2050'de dirençli bakteri nedeniyle 15 milyon insan hayatını kaybedebilir"



Özellikle uzun süre akciğer rahatsızlığı olanların astım, kronik böbrek hastalığı, uzun süre aspirin kullananların risk grubu olduğunu ve aşılanması gerektiğini bildiren Yalçın, 65 yaş altında aşının yüzde 90'lara kadar koruduğunu, 65 yaş üstündekilerde de ölüm riskini yüzde 80 azalttığını söyledi.



Grip olan kişilere ilk etapta antibiyotik verilmesine karşı olduklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:



"İkincil enfeksiyon olduğunda antibiyotik vermek lazım çünkü günümüzde antibiyotiklere direnç çok önemli bir sorun olmaya başladı. Gereksiz antibiyotik kullanımı bakteri direnci riskini artırıyor. Bugün dünyada yılda 700 bin kişi bakteri direncinden ölüyor. Bakteri direnci bu hızla giderse 2050'de dünyada dirençli bakteri enfeksiyonu nedeniyle 15 milyon insanın kaybedileceği ifade ediliyor. Bakteri direnci bu hızla giderse dünyada 2050'de 15 milyon civarında kişinin bakteri direncinden hayatını kaybedileceği farklı çalışmalarla ortaya konuldu. Onun için kesinlikle gereksiz antibiyotik kullanmayalım."