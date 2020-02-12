Gripten korunma yöntemleri

Gripken hapşıryoruz öksürüyoruz çoğu zamnda dikkat etmiyoruz.dikkat etmediğimiz gibi doğru hapşırma ve öksürme yönetmini de bilmiyoruz.

Hapşırık ya da öksürük diyerek geçmeyin. ağzının açıkken hapşırı ya da öksürüseniz 20 bin virüs doşarıya çıkıyo havada kalıyor. bu da diğer insanlara temas ediyor.

Ekim ayında başlayan ve bulaşıcı olan mevsimsel grip vakaları etkisini devam ettiriyor.

Gribin bulaşıcılığını arttıran nedense hijyen koşullarına dikkat etmemek.

Özellikle kış aylarının kabusu olan gripten korunmak mümkün.

İç Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Osman Erk, griple ilgili doğru bilinen yanlışlara karşı uyarılarda bulundu.

Erk, gripten korunmak için tüketilen gıdalarda aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguladı.

HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: EMRE ALP GENÇ

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