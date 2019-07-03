Güneş kremi alırken nelere dikkat etmeli

Dik gelen güneş ışınları cilde zarar veriyor. O zararlı ışınlardan korunmak için devreye güneş kremi giriyor. Kimi satın alıyor, kimi kendi güneş kremini evinde hazırlıyor. Peki, bu ne kadar doğru? İşte doğru bilenen yanlışlar.





Güneş ışınlarının en yoğun olduğu sabah saat 10'da başlıyor, akşam 16'ya kadar sürüyor. Bu aralıkta dışarıda kalmak ise güneş lekelerine neden oluyor.



Uzmanlar güneşe çıkmama konusunda uyarırken, aynı zamanda doğru güneş kreminin kullanılmasına da dikkat çekiyor.



Kremlerin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması şart.



Yanlış bir ürünün kulanılması, geri dönüşü olmayan güneş yanıklarına neden oluyor. Bunlarda deri kanseri gibi riskleri beraberinde getiriyor.



HABER: DİLEK DOĞAN

ulusal.com.tr Aşırı güneş, zararlı ışınlar deyince, akla gelen ilk korunma yöntemlerinden biri de güneş kremi oluyor.Güneş ışınlarının en yoğun olduğu sabah saat 10'da başlıyor, akşam 16'ya kadar sürüyor. Bu aralıkta dışarıda kalmak ise güneş lekelerine neden oluyor.Uzmanlar güneşe çıkmama konusunda uyarırken, aynı zamanda doğru güneş kreminin kullanılmasına da dikkat çekiyor.Kremlerin Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması şart.Yanlış bir ürünün kulanılması, geri dönüşü olmayan güneş yanıklarına neden oluyor. Bunlarda deri kanseri gibi riskleri beraberinde getiriyor.