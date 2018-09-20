İzmir'de bir güzellik salonunda dudağına dolgu maddesi enjekte edildikten sonra dudağı şişen hastanın şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce merkeze yönelik soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesindeki bir güzellik salonuna 8 Ağustos'ta giden Burcu Ş'nin dudağına dolgu maddesi enjekte edildi.



Geçirdiği operasyonun ardından dudağında şişme olan Burcu Ş, İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne güzellik salonu hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine merkez hakkında soruşturma başlatıldı.



İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür olayların yaşanmasının kendilerini üzdüğünü, ekiplerin dudağa enjekte edilen maddeyi araştırdığını belirtti.



Güzellik merkezlerinin kendilerine kayıtlı olmadığını, bu iş yerlerinin ruhsatlarını ilçe belediyelerinden aldığını ifade eden Salnur, "Merdiven altı çalışanlar da var. Vatandaşlarımız buralardan hizmet alırken bunlara dikkat etmeli. Müdürlük olarak bu merkezle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağız." dedi.