Hacettepe Üniversitesi ders kayıt işlemi nasıl yapılacak? Sistem çöktü mü? Hacettepe sistemi ne zaman düzelecek?

2019-2020 bahar döneminin başlaması ile birlikte üniversiteliler yeni dönemde alacakları dersleri seçmek için internet üzerinden tercih yapmaya başladı.

Hacettepe Üniversitesi'nin ders kaydı için açtığı site ise binlerce öğrencinin sisteme yüklenmesi ile çöktü.

Buna isyan eden ve saatlerdir bilgisayar başında sistemin düzelmesini bekleyen öğrenciler ise Twitter üzerinden tepkilerini dile getirerek 'Hacettepe'yi trend listesine soktu.

Hacettepe Üniversitesi ise henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sistemin ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor.

Sisteme giriş yapabilen öğrenciler olsa da, hesaplarının aniden kapanması ile aynı işlemi tekrar yaptıklarından şikayetçi.

Ders kayıt sistemi için lütfen buraya tıklayınız.

ulusal.com.tr