Gebelik döneminde meydana gelen hormonal değişimler kadınlarda hamilelik sonrası depresyona neden olabiliyor. Uzmanlar annenin sıkıntılarının bebeğe de yansıdığına dikkat çekiyor. Peki, depresyon nasıl atlatılabilir? İşte uzmanların uyarıları.

Doğum sonrası depresyona karşı uzmanlar uyarıyor...



Doğum sonrası anneler hem fiziksel hem de duygusal açıdan değişiklikler yaşıyor. Bazı anneler yeni bir çocuğa sahip olma sürecini ağır atlatabiliyor. Peki, doğum sonrası depresyon kendini nasıl gösteriyor?



Dış etkenlere dikkat... Eğer etkileniyorsanız risk altındasınız demektir...



Annenin duygu durumundaki olumsuzluklar bebeği de tehdit ediyor. Psikolog Pervin Güneş anne ve bebek arasında bağın kurulma aşamasına dikkat çekti.



Doğum sonrası depresyonda bebek emzirme durumundan dolayı ilaç kullanımının olmadığına da dikkat çekti Güneş. Depresif ruh halinin atlatılmasında asıl önemin eş desteği olduğunu vurguladı.







HABER: HASRET KAYA - KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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