Hamilelikte nasıl beslenmeli?

Düşükler, saç dökülmeleri ve benzeri tehlikeler... Kadınlar hamilelik dönemlerinde birçok sorunla karşı karşıya. Uzmanlar ise sağlıklı bir gebelik dönemi için anne adaylarını uyarıyor.

Kadınlar için hamilelik dönemi hem mutlu hem de sıkıntılı geçiyor. Anne adaylarının en büyük kabusu da düşük yapma ihtimali oluyor. Uzmanlar ise düşüğe sebep olan faktörlere dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre gebelik döneminde yaşanan kanamalar da büyük risk doğuruyor.

Beslenme alışkanlıkları da anne ve bebeğinin sağlık durumunu oldukça etkiliyor.

Peki bu süreçte hamileler nasıl beslenmeli?

"Yağlı, şerbetli tatlılardan olabildiği kadar uzak dursunlar. Bunun yanında protein tüketimi çok önemli. Yağsız et grubu ama özellikle balık tüketmelerini öneriyorum. Kabuklu kuru yemişlerden destek alabilirler. Çinko, magnezyum, selenyum bu tarz mineraller A, D, E, K vitaminleri çok önemli hamilelerimiz için."

Uzmanlar su tüketimi ve kaliteli yaşam konusunda da anne adaylarını uyardı.

"Hamilelerin normal yaşayanlardan çok daha fazla su içme miktarına dikkat etmesi gerekli. Uyku kalitesi çok önemlidir gebelerimiz için. Çünkü kendileri dinlendiği takdirde bebekleri de dinleniyor. Bunu unutmasınlar."

ulusal.com.tr

