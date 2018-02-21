Eski Soma Devlet Hastanesi'nin hali içler acısı. Mahalle sakinleri, harabeye dönen ve evsiz kişilerin yuvası haline gelen binanın başka bir şekilde yeniden kullanılmasını istiyor.

Yeni hastane yapılınca eskisi harabeye döndü. Görüntüler Manisa'nın Soma ilçesinden. Beşyol'daki eski Soma Devlet Hastanesi adeta savaştan çıkmış gibi.Hastanenin ana giriş kapısı yıkılmış. Mahalle sakinleri tedirgin. Geceleri alkol, uyuşturucu, fuhuş ve tinerci mekanı olduğunu söylüyorlar.Eski hastanenin fiziki şartları yetersiz kalınca 300 yataklı yeni hastane yapılmıştı. Geçen yıl eski hastane boşaltılmış ve yeni yerine nakledilmişti.Vatandaşlar, binanın başka bir şekilde yeniden kullanılmasını istiyor.