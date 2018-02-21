Yeni hastane yapılınca eskisi harabeye döndü. Görüntüler Manisa'nın Soma ilçesinden. Beşyol'daki eski Soma Devlet Hastanesi adeta savaştan çıkmış gibi.
Hastanenin ana giriş kapısı yıkılmış. Mahalle sakinleri tedirgin. Geceleri alkol, uyuşturucu, fuhuş ve tinerci mekanı olduğunu söylüyorlar.
Eski hastanenin fiziki şartları yetersiz kalınca 300 yataklı yeni hastane yapılmıştı. Geçen yıl eski hastane boşaltılmış ve yeni yerine nakledilmişti.
Vatandaşlar, binanın başka bir şekilde yeniden kullanılmasını istiyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.