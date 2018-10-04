Antalya'da, Emzirme Haftası dolayısıyla hastane koridorlarında yapılan palyaço gösterisi, tedavi için gelen çocukları sevindirdi.

Antalya Kepez Devlet Hastanesinde, 1-7 Ekim'de kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yeni doğum yapan annelerce pasta kesildi, lohusa şerbeti ve lokum ikram edildi.



Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan ve hastane personeli, ziyaret ettikleri kişilere anne sütünün önemine ilişkin bilgiler paylaştı, hediyeler verdi.



Çocuk hastalıkları polikliniğinde palyaçolar tarafından yapılan gösteriler, tedavi için gelen çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.



Palyaçoların gösterilerine katılan çocuklar kostümler giydi, dağıtılan şekilli balonlarla hastane koridorlarında dolaştı.



Vatandaşlar da çocuklara alkışlı tempo tuttu.



"Anne sütünün değerine kıymet biçilemez"



Başhekim Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı ve mutlu bir gelecek için anne sütünün önemli olduğunu, bununla ilgili farkındalığı artırmak için hafta dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Tüm doğum yapan anneleri ziyaret ederek onlara hediyeler sunduklarını anlatan Gürkan, "Hastanemize gelen çocuklarımıza palyaçolarımızla balon hediye ederek, onları mutlu ettik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Geleceğimiz için çocuklarımız, onlar için ise anne sütü çok önemli. Anne sütünün değerine kıymet biçilemez." diye konuştu.



