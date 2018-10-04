ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

Hastane koridorları palyaçolarla şenlendi

Antalya'da, Emzirme Haftası dolayısıyla hastane koridorlarında yapılan palyaço gösterisi, tedavi için gelen çocukları sevindirdi.

Hastane koridorları palyaçolarla şenlendi

Antalya Kepez Devlet Hastanesinde, 1-7 Ekim'de kutlanan Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yeni doğum yapan annelerce pasta kesildi, lohusa şerbeti ve lokum ikram edildi.

Başhekim Op. Dr. Ramazan Gürkan ve hastane personeli, ziyaret ettikleri kişilere anne sütünün önemine ilişkin bilgiler paylaştı, hediyeler verdi. 

Çocuk hastalıkları polikliniğinde palyaçolar tarafından yapılan gösteriler, tedavi için gelen çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Palyaçoların gösterilerine katılan çocuklar kostümler giydi, dağıtılan şekilli balonlarla hastane koridorlarında dolaştı.

Vatandaşlar da çocuklara alkışlı tempo tuttu.

"Anne sütünün değerine kıymet biçilemez" 

Başhekim Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı ve mutlu bir gelecek için anne sütünün önemli olduğunu, bununla ilgili farkındalığı artırmak için hafta dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tüm doğum yapan anneleri ziyaret ederek onlara hediyeler sunduklarını anlatan Gürkan, "Hastanemize gelen çocuklarımıza palyaçolarımızla balon hediye ederek, onları mutlu ettik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Geleceğimiz için çocuklarımız, onlar için ise anne sütü çok önemli. Anne sütünün değerine kıymet biçilemez." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #emzirme haftası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.