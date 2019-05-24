Devlet hastanelerinde randevu sorunu giderek büyüyor. Hastalar ekonomik kriz nedeniyle özel hastaneye yaklaşamıyor. Bu nedenle devlet hastanelerinde yoğunluk oluşuyor. Yani krizin faturası hastaya ve doktorlara kesiliyor. Devlet hastanesinde muayene olmak isteyen hastaya en erken sıra ise bir ay sonra geliyor.

Devlet hastenlerinde randevu sorunun altında özel hastenler yatıyor. özel hastenlerin yüzde 30'u boş. Çünkü ekonomik kriz sağlık sektörünü de etkliyor. bu sefer de devlet hastenlerinde yoğunluk oluşuyor.Hastaların en çok şikayet ettği konulardan biri de randevu sistemi. Randevu almak için aylarca bekleyenler var.Burak Dıvarcı 1 ay muayen olmak için bir ay kontrol yaptırmak için bekledi. Yani hastalığını öğrenmesi tam 2 ay sürdü.Hastalar günlerce randevu almak için uğraşıyor. Sıra bulmayanlar acile yöneliyor. Bu seferde aciller dolup taşıyor.Randevu bulmayan hastalar her yöntemi deniyor. Devlet hastesinde sıra bulmayanlar aile hekimine gisiyor. Bir aile hekimi yılda 10 bin hastaya bakıyor.