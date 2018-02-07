Manisa'dan bir ay önce bilinci kapalı olarak getirildiği PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan, iki hafta idrarını yapamayan 1,5 yaşındaki Zeynep, taburcu edildi

Manisa'dan bir ay önce bilinci kapalı olarak getirildiği Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan, iki hafta idrarını yapamayan 1,5 yaşındaki Zeynep Ada Memiş, sağlığına kavuştu.

"Hemolitik üremik sendrom" teşhisiyle PAÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Selçuk Yüksel ve Yrd. Doç. Dr. İlknur Girişgen başkanlığındaki ekip tarafından tedavisi tamamlanan küçük Zeynep, taburcu edildi.

Prof. Dr. Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hemolitik Üremik Sendrom" hastalığının mikrop bulaşmış ve iyi temizlenmemiş gıdalardan kaynaklandığını, bu süreçte, önce zehirli ishal ardından şiddetli bir böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, koma, idrara çıkamama ve sonunda hayatın kaybedilmesine kadar giden risklerinin olduğunu söyledi.



"Başlangıçta birkaç kez de kalbi durdu"

Küçük Zeynep'in Manisa'dan ilk geldiğinde ağır komada, bilinci kapalı ve idrar yapamamaya bağlı tüm vücudunun şişmiş durumda olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Çok kez havale geçirmişti ve kendi solunumu olmadığı için solunum cihazına bağlamak zorunda kaldık. Başlangıçta birkaç kez de kalbi duran ve yeniden çalıştırılan hastamız tam iki hafta hiç idrar yapmadı. Etkin tedaviler ile hastamızın önce böbreğinin yeniden çalışması sağlandı, daha sonra bilinci yerine geldi ve solunum cihazından çıkarıldı. Yaklaşık 10 gün kadar serviste izlendikten sonra da tam iyileşme sağlanarak evine gönderildi."

Prof. Dr. Yüksel, bu hastalığın çocukluk çağının en tehlikeli hastalıklarından biri olduğunu, hastaların büyük bir kısmının ölüm ve kalıcı böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya geldiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Yaklaşık 6 ay önce Bodrum'dan gelen 1,5 yaşındaki Kumsal Meryem Aldemir de aynı hastalığa yakalanmış, PAÜ Çocuk Nefroloji Kliniğince başarı ile tedavi edilerek sorunsuz taburcu edilmişti. Hemolitik Üremik Sendrom hastalığı, iyi temizlenmemiş çiğ gıdalar ile iyi pişirilmemiş etlerden meydana gelmektedir. Halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor."