Hava durumu uyarısı: Sıcak havaya dikkat

Isınan hava, artan nem haliyle vücudumuzu da etkiliyor. Yiyip içtiklerimizden giydiğimiz kıyafetlere kadar çok sayıda unsura dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi halde sıcaktan etkilenen kişi gerginleşiyor bu da mutsuzluğu tetikliyor. Uzmanlar ise kritik uyarılarda bulunuyor

Çoğumuz yaz mevsimini de güneşi de çok seviyoruz. Ama mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık vucut sağlığını yakından etkiliyor.



Sıcak havada vücut sağlığını dengede tutmak çok önemli. Yani yediğimiz şeylerden giydiğimiz giyeceklere kadar, dikkat etmemiz gereken çok şey var.



Güneşin dik açıyla gelediği zaman diliminde dışarı çıkılmaması önemli.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Tuğçe Hürkal, klima ve vantilatörün işleyişiyle ilgili uyarılarda bulundu. Hürkal, kapalı alanlarda hava akışı sağlanması gerektiğini belirtti.



HABER: DİLEK DOĞAN

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