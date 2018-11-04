Hepimiz bir hayat kurtarabiliriz. Organ bağışı bunun en önemli yollarından biri. 30 bine yakın hastanın sesini duyurmak için İstanbul'da etkinlik düzenlendi.

Türkiye'de 30 bine yakın hasta organ bağışı bekliyor.



Onlara yardımcı olmak bizim elimizde. Organ bağışı ile hepimiz bir hayat kurtarabiliriz.



Önemli olan bu konuda bilinçli ve farkında olmak.



İstanbul Kadıköy'de organ bağışına dikkat çekmek için "Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız" etkinliği düzenlendi.



Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin bu yıl 4'üncüsü yapıldı.



Organ nakli manifestosu ile Ankara'dan yola çıkan bisikletliler İstanbul'a ulaştı.



Etkinlik alanında Türk Kızılayı tarafından oluşturulan stantlarda organ bağışı formları doldurulurken, gönüllü vatandaşlar kan bağışında bulundu.



ulusal.com.tr