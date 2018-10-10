Antalya Aile Hekimleri Derneği, sağlıkta şiddete karşı alanlara çıktı. Hekimler, Attalos Heykeli önünde uyarı eylemine başladı. Can korkusu olmadan şifa vermek istediğini belirten hekimlerin talebi net; Sağlıkta şiddet yasası, hemen şimdi!

Onlar, "yaşatmak için yaşamalıyız" diyor. Ölüme kadar varan şiddetin bir an önce son bulmasını istiyorlar.



Antalya Aile Hekimleri Derneği, giderek tırmanan sağlıkta şiddeti protesto etti.



Hekimler, Attalos Heykeli önünde uyarı eylemi başlattı. Günümüzdeki "yaparız bir şey olmaz algısının" artık yerle bir edilmesini istediler.



Talepleri oldukça net. Sağlıkta şiddet yasasının bir an önce yaşama geçirilmesini istiyorlar. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Asrık, Ulusal Kanal’a konuştu.



Hekimler, istediklerini alıncaya kadar eylemlerini sürdürecek. Süresiz iş bırakmaya kadar gidebileceklerini belirtiyorlar. Sağlıkta şiddet konusuna halkın duyarsız kalmayacağını söylüyorlar. Yurttaşlardan destek bekliyorlar.



ulusal.com.tr