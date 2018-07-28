Bugün Hepatit B günü. Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon hepatit B hastası bulunuyor. Ama onların da sadece yüzde 11'i hastalığın farkında. Bir rapor yayımlayan Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, tedavi yöntemlerindeki gelişmeleri anlattı.





Türkiye'de ise 3 buçuk milyona yakın kişi Hepatit B hastası. Peki, Hepatit B viriüsü nedir?



Milyonlarca insan, hepatit virüsleri nedeniyle kronik karaciğer hastalığı ve kansere yakalanıyor.



Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin 2009-2010 dönemi için yayımladığı rapora göre, Türkiye’nin yaklaşık üçte biri bu hastalığı taşıyor.



En çok kan ve cinsel yolla bulaşan hastalığın; Ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma gibi belitileri var.



Tedaviye ilk olarak istiharetle başlanıyor. Eğer cevap alınamazda aşı yöntemine geçiliyor.



ulusal.com.tr Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi virüs taşıdığından habersiz yaşıyor.Türkiye'de ise 3 buçuk milyona yakın kişi Hepatit B hastası. Peki, Hepatit B viriüsü nedir?Milyonlarca insan, hepatit virüsleri nedeniyle kronik karaciğer hastalığı ve kansere yakalanıyor.Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin 2009-2010 dönemi için yayımladığı rapora göre, Türkiye’nin yaklaşık üçte biri bu hastalığı taşıyor.En çok kan ve cinsel yolla bulaşan hastalığın; Ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma gibi belitileri var.Tedaviye ilk olarak istiharetle başlanıyor. Eğer cevap alınamazda aşı yöntemine geçiliyor.