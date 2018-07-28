Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi virüs taşıdığından habersiz yaşıyor.
Türkiye'de ise 3 buçuk milyona yakın kişi Hepatit B hastası. Peki, Hepatit B viriüsü nedir?
Milyonlarca insan, hepatit virüsleri nedeniyle kronik karaciğer hastalığı ve kansere yakalanıyor.
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin 2009-2010 dönemi için yayımladığı rapora göre, Türkiye’nin yaklaşık üçte biri bu hastalığı taşıyor.
En çok kan ve cinsel yolla bulaşan hastalığın; Ateş, halsizlik, iştahsızlık, bulantı-kusma gibi belitileri var.
Tedaviye ilk olarak istiharetle başlanıyor. Eğer cevap alınamazda aşı yöntemine geçiliyor.
ulusal.com.tr
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