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Her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor

Her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor. Türkiye’de her yıl 30 bin yurttaş hava kirliliğine bağlı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Bu çarpıcı verileri Çevre Mühendisleri Odası açıkladı. Çevre mühendisleri, kirliliği azaltmak için denetimlerin arttırılması çağrısında bulundu.

Her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor
Her 10 kişiden 9’u kirli havaya maruz kalıyor. Kirlilik, her yıl 30 bin yurttaşı öldürüyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Çevre Mühendisleri Odası, 2019 Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu’nu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hazırlanan raporu, Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu okudu.

Bozoğlu, dünyada her 10 kişiden 9’unun kirli hava soluduğunu belirtti, Türkiye'deki hava kirliliğine bağlı ölüm sayısını açıkladı.

Türkiye’nin sularının yaklaşık yüzde 74’ünün kirlendiğini söyleyen Bozoğlu, önerilerini sıraladı.

                                           
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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