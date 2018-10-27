Kısaca; 37C olan vücut sıcaklığının 35C ‘nin altına düşmesi ile meydana gelen, kas ve beyinsel işlevlerin bozulmasına neden olan rahatsızlıktır.
Vucüt Nasıl Isı Kaybeder?
- Ortam sıcaklığının düşmesi ile. Bulunduğumuz yerdeki havanın standar vucüt sıcaklığı olan 37C derecenin altına düşmesi.
- Isı iletimi ile. Dokunduğumuz veya temas halinde olduğumuz nesnelerin vucüt ısımızdan daha düşük sıcaklıkta olması nedeni ile. Örnek; suyun için olmak vs..
- Konveksiyon yani haraket hali nedeni ile. Örnek : rüzgar almak veya haraket halinde olma durumu (bisiklete binmek vs.. gibi)
- Buharlaşma sebebi ile. Vücudun terlemesi ve sıcağı atma ihtiyacı, sıvı kaybı vs.
- Damar Genişlemesi – yüzey kan akışını arttırır, ısı kabını arttırır (ortam sıcaklığı vücut sıcaklığında düşükse) En fazla damar genişlemesi deri kan akışını 3000 ml/dakikaya kadar arttırabilir (ortalama akış 300-500 ml/dakika).
- Damar Büzülmesi – dış yüzey kan akışını azaltır, ısı kaybını azaltır.
- Terleme – buharlaşma ile vücudu soğutu
- Titreme – kas aktiviteleri için gerekli kimyasal reaksiyonları arttırarak ısı oluşturur. Görünür titreme yüzey ısı üretimini en fazla %500 oranında arttırabilir. Yine de kaslardaki glikoz tükendiği ve yorgunluğa neden olduğu için birkaç saat ile sınırlıdır.
- Hipotermi ‘ye neden olan durumlar
- Soğuk hava
- Uygun olmayan kıyafet
- Sert sen rüzgar
- Islaklık
- Yorgunluk
- Dehidrasyon
- Yetersiz besin alımı