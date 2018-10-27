Hipotermi nedir? Hipotermi hastalığı nasıl olur? Kaç derecenin altına düşersek hipotermiye yakalanırız? Soğuktan meydana gelen hipotermi hastalığının belirtileri nelerdir? Vücut sıcaklığının düşmesiyle meydana gelen hipotermi hastalığıyla ilgili merak edilenler...

Hipotermi nedir?



Kısaca; 37C olan vücut sıcaklığının 35C ‘nin altına düşmesi ile meydana gelen, kas ve beyinsel işlevlerin bozulmasına neden olan rahatsızlıktır.



Vucüt Nasıl Isı Kaybeder? Ortam sıcaklığının düşmesi ile. Bulunduğumuz yerdeki havanın standar vucüt sıcaklığı olan 37C derecenin altına düşmesi.

Isı iletimi ile. Dokunduğumuz veya temas halinde olduğumuz nesnelerin vucüt ısımızdan daha düşük sıcaklıkta olması nedeni ile. Örnek; suyun için olmak vs..

Konveksiyon yani haraket hali nedeni ile. Örnek : rüzgar almak veya haraket halinde olma durumu (bisiklete binmek vs.. gibi)

Buharlaşma sebebi ile. Vücudun terlemesi ve sıcağı atma ihtiyacı, sıvı kaybı vs. Vücudumuz Sıcaklığı Nasıl Dengeliyor? Damar Genişlemesi – yüzey kan akışını arttırır, ısı kabını arttırır (ortam sıcaklığı vücut sıcaklığında düşükse) En fazla damar genişlemesi deri kan akışını 3000 ml/dakikaya kadar arttırabilir (ortalama akış 300-500 ml/dakika).

– yüzey kan akışını arttırır, ısı kabını arttırır (ortam sıcaklığı vücut sıcaklığında düşükse) En fazla damar genişlemesi deri kan akışını 3000 ml/dakikaya kadar arttırabilir (ortalama akış 300-500 ml/dakika). Damar Büzülmesi – dış yüzey kan akışını azaltır, ısı kaybını azaltır.

– dış yüzey kan akışını azaltır, ısı kaybını azaltır. Terleme – buharlaşma ile vücudu soğutu

– buharlaşma ile vücudu soğutu Titreme – kas aktiviteleri için gerekli kimyasal reaksiyonları arttırarak ısı oluşturur. Görünür titreme yüzey ısı üretimini en fazla %500 oranında arttırabilir. Yine de kaslardaki glikoz tükendiği ve yorgunluğa neden olduğu için birkaç saat ile sınırlıdır.

– kas aktiviteleri için gerekli kimyasal reaksiyonları arttırarak ısı oluşturur. Görünür titreme yüzey ısı üretimini en fazla %500 oranında arttırabilir. Yine de kaslardaki glikoz tükendiği ve yorgunluğa neden olduğu için birkaç saat ile sınırlıdır. Hipotermi ‘ye neden olan durumlar

Soğuk hava

Uygun olmayan kıyafet

Sert sen rüzgar

Islaklık

Yorgunluk

Dehidrasyon

Yetersiz besin alımı Alkol alımı – damarların genişlemesine enden olarak ısı kaybını arttırır. Kısaca; 37C olan vücut sıcaklığının 35C ‘nin altına düşmesi ile meydana gelen, kas ve beyinsel işlevlerin bozulmasına neden olan rahatsızlıktır.Alkol alımı – damarların genişlemesine enden olarak ısı kaybını arttırır.