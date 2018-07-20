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HIV salgınının yeniden alevleneceği uyarısı

Küresel HIV salgınına karşı "tehlikeli biçimde rehavet içinde olunmasının" salgının yeniden alevlenmesi riski taşıdığı bildirildi.

HIV salgınının yeniden alevleneceği uyarısı

The Lancet dergisinde yayımlanan ve uzman değerlendirmelerine yer verilen raporda, son yıllarda HIV ile mücadeleye sağlanan fonların ertelenmesinin, HIV'nin yol açtığı AIDS hastalığını kontrol altına alma çabalarını tehlikeye attığı dile getirildi.

Raporda, işlerin böyle devam etmesi halinde BM üyelerinin hedeflediği gibi dünyada 2030'a kadar HIV salgınının sona erdirilmesinin mümkün görünmediğine işaret edildi.

HIV oranlarının genel anlamda düştüğü, ancak bu düşüşün 2020'ye kadar 500 bin yeni enfeksiyon hedefine ulaşılması açısından yavaş kaldığı, tedaviye erişim imkanları kısıtlı marjinal gruplar, özellikle kadınlar olmak üzere gençler ve gelişmekte olan ülkelerde oranların düşürülmesinde zorlanıldığı belirtildi.

Uzmanlar, sağlık personeli arasında daha fazla iş birliği ve HIV tedavisinin sağlık hizmeti alanlarına daha fazla dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Dünyada yaklaşık 37 milyon kişinin HIV taşıyıcısı veya AIDS hastası olduğu, her yıl 1,8 milyon yeni vakanın teşhis edildiği ifade ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #HIV salgını
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