Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Buna göre, haftalık ders saatine bakılmaksızın her dersten 2 sınav yapılacak. Uzmanlar, bu değişikliği olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bazı değişiklikler eğitimcilerce olumlu, bazıları ise olumsuz karşılandı.Daha önce haftalık ders saati üçten fazla olan derslerde 3 sınav yapılıyordu. Ancak yeni yönetmeliğe göre ders saati farketmek sizin 2 sınav yapılacak.Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre haftalık ders saati 3 saatten fazla olan Türkçe, Matematik gibi derslerin sınav sayısı 2’ye düştü.Hızır İnan: Öğretmen arkadaşlarımızın olumlu karşıladığı bir durum.Değişiklikle bir gün içinde yapılacak sınav sayısı da 2’yi geçmeyecek ve öğrenciye en az bir hafta önceden sınav tarihi bildirilecek.Güncellenen yönetmelikte dikkat çeken nokta ise gerekli görüldüğünde 4,5,6,7 ve 8'inci sınıflara yönelik yapılabilecek ortak sınav düzenlemesi.Ortak değerlendirme yapılmasına imkan vermek için de zümre kararı ile okul müdürlüklerince il ve ilçe bazında ortak sınav düzenlenebilecek.Soru ve cevap anahtarlarını zümre öğretmenlerinin hazırlayacağı ortak sınavlar sadece il ve ilçe bazında olmayacak. Bakanlık gerekli gördüğünde ülke ve bölge bazında da ortak sınav yapılabilecek. Eğitimcilerse her öğrencinin yönetmelikteki bu değişikliği yanlış buldu.Hızır İnan: Her öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyleri farklıdır. Doğu’da Güneydoğu’da işte kırsal kesimdeki öğrencinin müfredatı bütünüyle takip etmesi yada öğretmensiz geçtiği dönemler oluyor bu öğrencilerin. Bu öğretmensiz geçirdikleri dönemde müfredatı takip edemiyorlar. Ve eksik kalıyorlar.Yeni yönetmelik sınavlara katılamayan veya projesini zamanında veremeyen öğrencinin velisinin bilgilendirilmesini de içeriyor. Bu kapsamda veli öğrencinin neden faaliyete katılmadığına ilişkin 5 gün içinde okul yönetimine yazılı olarak gerekçesini iletecek.