Hükümetin bölünme tasarısı üniversiteleri ayağa kaldırdı. Özellikle İstanbul Üniversitesi ile Ankara Gazi üniversitesinde binlerce akademisyenle öğrenci günlerdir eylemde... İstanbul Üniveritesinden ayrılması planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Dekanı Alaattin Duran, akademisyen ve öğrencileriyle birlikte ortak açıklama yaptı.

Kol kola yürüdüler, tek ses, tek nefes oldular.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri üniversitelerini parçalayacak tasarıya hep birlikte "hayır" dedi.Hükümetin bölünme tasarısına karşı üniversiteler ayakta. Köklü ünversitelerden İstanbul Üniversitesi ve Ankara Gazi üniversitesi günlerdir eylemde.İstanbul Üniversitesi'nden ayrılması planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bugün de eylem vardı. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Alaattin Duran, öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte basın açıklaması yaptı.11 maddelik açıklamayı okuyan Duran, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensupları olarak bölünmeye karşı olduklarını söyledi.Duran, bölünmenin yaratacağı sorunları anlattı.Hükümeti uyaran Fakülte Dekanı, "yanlıştan dönün" çağrısı yaptı.Açıklama sonrası bir de yürüyüş yapıldı. Üniversite hocaları ve öğrencileri hep birlikte yürüdü.Öte yandan Cerrahpaşa kampüsünde beş bini aşkın öğretim üyesinin imzaladığı bildiriye destek her geçen gün daha da artıyor. İmza kampanyasına bir destek de fakültede tadavi gören hastalardan geldi.Üniversiteleri bölen tasarıya karşı eylemlerin tek adresi Cerrahpaşa da değil. İstanbul Üniversitesi'nin farklı kampüslerinde ve Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde eylemler sürüyor.