Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlıkları nezle grip gibi bir çok salgın hastalıkta beraberinde geldi. Soğuk havayla birlikte en çok grip ve öksürük gibi rahatsızlıklar meydana gelirken, kullanıcılar internette gribe ve öksürüğe neyin iyi geldiğini araştırmaya başladı. Soğuk havanın beraberinde getirdiği öksürük ve grip gibi hastalıklara ne iyi gelir? Ihlamur gribi önler mi? Ihlamurun faydaları nelerdir? Soğuk algınlığına hangi içecekler iyi gelir? Kış çayları gribi geçirir mi? İşte bir çok hastalıkta kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden olan ıhlamurun faydaları...

Ihlamur kış aylarında meydana gelen soğuk algınlığından ve yaygın salgın hastalıklardan korunmak ve bu hastalıkların tedavileri için tüketilmektedir. Daha fazla verim almak için ıhlamura bal ve limon eklenebilir. Balın yardımıyla vücudun direnci hastalıklarla mücadele için arttırılır. Balın doğal bir antibiyotik olması ıhlamurun etkisini iki katına çıkarır. Yalnız bal, haşlanmış veya çok sıcak suda özelliğini kaybeder. Bu yüzden ıhlamura karıştırılmadan önce mutlaka suyun soğumasının beklenmesi gerekir.Ihlamurun üşütmeden kaynaklanan öksürüğü yatıştırıcı özelliği vardır. Düzenli olarak sıcak tüketildiğinde öksürüğe neden olan bakteri ve mikropları vücuttan atar ve solunum yollarında öksürükten dolayı meydana gelen tahrişleri giderir. Öksürükten daha hızlı ve kısa zamanda kurtulmamıza yardımcı olur.Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar ve vücudu sıcak tutmaya yardımcı olur. Özellikle kış aylarında üşüme sorunu yaşayan kişilerin bu sorunu çözmesine önemli derecede yardımcı olur. Hastalıklarla genel anlamda mücadele için metabolizmayı kuvvetlendirir.: Ihlamurun sinir sistemi üzerinde de ciddi katkısı vardır. Hazırlanan ıhlamur çayının içerisine karanfil atıldığında sinir üzerinde daha fazla etki gösterir ve sakinleştirici özelliği vardır. Böylece genel anlamda sinir sistemlerini olumlu yönde etkiler ve stresten kaynaklanan kötü düşüncelerden bünyeyi korur. Yalnız gece geç saatlerde aşırı derecede ıhlamur tüketimi uykusuzluğa neden olabilir. Bu yüzden akşam saatlerinde fazla tüketilmemesi tavsiye edilir.Ihlamurun hastalıların yanında gözlere de faydaları vardır. Kaynatılan ıhlamur yapraklarından elde edilen su, pamuk yordamıyla gözlerin üzerine konur. Bu işlem yapılırken gözlerinizi kapatmanız gerekir. Bu uygulama sayesinde hem gözlerin dinlenmesini sağlamış olursunuz hem de göz kapaklarının kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların temizlenmesini sağlamış olursunuz.Ihlamurun saç sağlığına da fayda sağladığı bilinmektedir. Ihlamur yapraklarını kaynatarak elde ettiğini su ile saçlarınızı yıkadığınızda doğal bir görünüm kazandırmış olursunuz. Bu uygulama saçlarınızı kuvvetlendirir ve aynı zamanda kafa derisindeki bazı kaşıntıları giderebilir. Aynı zamanda saç derilerini kuvvetlendirerek saçların dökülmesine engel olabilir. Zararlı bakteriler ve serbest radikallerden kafa derisini arındırarak kaşıntı ve benzeri hastalıklardan korunmamızı sağlar.Yukarıda anlatılan bütün bu özelliklerin yanında ıhlamur cilt hastalıklarına karşı da iyi gelir ve çok fazla çeşidi olan hastalıklara karşı kısmen tedavi amaçlı olarak kullanılır. Cilt lekelerine de faydalıdır. Bunun için ıhlamur yaprakları yumuşayıncaya kadar kaynatılır ve lekelerin üzerine uygulanır. Zamanla bu lekeleri çıkardığını göreceksiniz. Ihlamur bunun yanında ciltte yaşlanmadan dolayı meydana gelen kırışıklıkları giderebilir.Ayrıca hücreleri kuvvetlendirerek cildin daha geç yaşlanmasını sağlayarak sağlıklı ve güzel görünüm sağlayabilir.Ihlamurun direkt olarak kalp sağlığına faydalı olduğunu söylemek zor ama damarlar üzerinde olumlu etkisinden dolayı kalp sağlığına da faydalıdır diyebiliriz. Damar tıkanıklıklarına engel olduğu için tıkanıklıktan kaynaklanan kalp yorgunluğunu veya olası hastalıklardan koruma özelliğine sahiptir. Damar sertliğinin oluşmasına izin vermez ve kan akışını hızlandırdığı için damarların etraflarında oluşabilecek tabakalara engel olur. Aynı zamanda bu katkılarıyla birlikte kanı kısmen temizleme özelliğine sahiptir diyebiliriz.Ihlamurun genel anlamda solunum yollarına iyi geldiğini söylemiştik. Ihlamurun nefesi açıcı özelliği de vardır. Kış aylarında üşütmeden dolayı meydana gelen bronşit hastalığına iyi gelir. Bronşları yumuşatıcı ve rahatlatıcı özelliği vardır. Astım ataklarını yatıştırdığı söylenmektedir. Karaciğerde meydana gelen iltihaplar üzerinde önemli etkisinin olduğunu savunan uzmanlar da vardır. Özellikle kronik alerjik astım hastaları için düzenli olarak tüketiminin tavsiye edildiği söylenebilir. Alerjik astıma karşı etkili olabilir ve rahatlama sağlayabilir. Önceden tüketilmeye başlanması atakların daha hafif geçmesini sağlayabilir.Yaygın bir kanaat değil ama bazı uzmanlar ıhlamurun hipertansiyona da iyi geldiğini söylemektedirler. Tansiyonu sağlıklı seviyede tutmada az da olsa rolünün olduğu söyleniyor.Kış aylarında, özellikle kar yağışının az olduğu kışlarda, genelde virüslerden kaynaklanan salgın hastalıklar insanları muzdarip ederler. Bazı virüs çeşitleri terleme yoluyla daha kolay vücuttan atılmaktadır. Bunun için ıhlamurun faydalı olduğunu söylemek mümkündür. Terleme şiddetini arttırmak için ıhlamurun içerisine acı biber katılabilir. Böylece acı biberin yardımıyla hem solunum yollarının rahatlaması sağlanır hem de terlemenin şiddeti arttırılmış olur.Sıvı olduğu için sindirim sistemini yormaz. Bunun aksine çok az çalışan tembel sindirim sistemlerine ve bağırsaklara hareket kazandırır. Hazmı hızlandırır ve mideyi yormaz, kuvvetlendirir.Birçok uzman, ıhlamurun kansızlığı giderdiğini belirtmektedir. Kansızlık sorunu çeken kişilerin ıhlamuru düzenli olarak kullanmasında fayda olduğunu söyleyebiliriz.