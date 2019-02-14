İlaçlara döviz kuru üzerinden zam yapıldı. Tartışmalar ilaç politikası üzerine çevrildi.
19 Şubattan itibaren ilaçlara gelecek olan zam hem vatandaşın hem eczacıların gündeminde…
Her yılın Şubat ayında döviz kurundaki değişime göre ilaçlara zam yapılıyor. Fırsatçılar nedeniyle bu yılki yüzde 26,4'lük zamdan önce piyasada bazı ilaçları bulmak zorlaştı.
Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, piyasada ilaç sıkıntısı olduğu bir dönemde gelen zam oranını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Yerli üretim çağrısı yaptı.
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: SABRİ KARA
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.