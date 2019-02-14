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İlaca yapılan yüzde 26,4 oranındaki zam tartışılıyor

Döviz kuruna göre her yılın Şubat ayında ilaç fiyatlarına zam yapılıyor. Bu yıl içinse zam oranı yüzde 26,4 olarak belirlendi. Peki eczacılar ve vatandaşlar zam oranı için ne dedi? Ayrıntıları haberimizde izliyoruz.

İlaca yapılan yüzde 26,4 oranındaki zam tartışılıyor
İlaçlara döviz kuru üzerinden zam yapıldı. Tartışmalar ilaç politikası üzerine çevrildi. 

19 Şubattan itibaren ilaçlara gelecek olan zam hem vatandaşın  hem eczacıların gündeminde…

Her yılın Şubat ayında döviz kurundaki değişime göre ilaçlara zam yapılıyor. Fırsatçılar nedeniyle bu yılki yüzde 26,4'lük zamdan önce piyasada bazı ilaçları bulmak zorlaştı.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, piyasada ilaç sıkıntısı olduğu bir dönemde gelen zam oranını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Yerli üretim çağrısı yaptı.



HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: SABRİ KARA 
ulusal.com.tr
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