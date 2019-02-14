Döviz kuruna göre her yılın Şubat ayında ilaç fiyatlarına zam yapılıyor. Bu yıl içinse zam oranı yüzde 26,4 olarak belirlendi. Peki eczacılar ve vatandaşlar zam oranı için ne dedi? Ayrıntıları haberimizde izliyoruz.





19 Şubattan itibaren ilaçlara gelecek olan zam hem vatandaşın hem eczacıların gündeminde…



Her yılın Şubat ayında döviz kurundaki değişime göre ilaçlara zam yapılıyor. Fırsatçılar nedeniyle bu yılki yüzde 26,4'lük zamdan önce piyasada bazı ilaçları bulmak zorlaştı.



Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, piyasada ilaç sıkıntısı olduğu bir dönemde gelen zam oranını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Yerli üretim çağrısı yaptı.







HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: SABRİ KARA

ulusal.com.tr İlaçlara döviz kuru üzerinden zam yapıldı. Tartışmalar ilaç politikası üzerine çevrildi.19 Şubattan itibaren ilaçlara gelecek olan zam hem vatandaşın hem eczacıların gündeminde…Her yılın Şubat ayında döviz kurundaki değişime göre ilaçlara zam yapılıyor. Fırsatçılar nedeniyle bu yılki yüzde 26,4'lük zamdan önce piyasada bazı ilaçları bulmak zorlaştı.Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, piyasada ilaç sıkıntısı olduğu bir dönemde gelen zam oranını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Yerli üretim çağrısı yaptı.