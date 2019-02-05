Sağlık gündeminde ilaçların stoklandığına ilişkin iddialara İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Zozan Padel, yanıt verdi. Padel, "stokçuluğun önüne geçilmesi için çözüm; yerli üretim yapmak" dedi.

İlaçta dışa bağımlılık, döviz kurundaki belirsizlik firmaları zarara soktu, bu durum da stokçuluğu tetikledi, piyasada ilaç sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, firma ve depoların yanı sıra 32 eczanenin stokçuluk yaptığını açıkladı.



Türkiye'de her yıl bugünlerde hesaplanan kur bu sene de ilaç stoğuna neden oldu.



İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Zozan Padel, yaşanan süreci değerlendirdi. Padel, "İthal kalem ilaçlarda zarar eden firmalar stok yapıyor" dedi.



Padel, şu anda 400-500 kalem ilaçta sıkıntı yaşandığını ifade etti.



Zozan Padel, ilaçta temel çözümün "yerlileşme ve millileşme" olduğunu vurguladı.



Öte yandan konu ile ilgili ikinci bir açıklama yapan Bakan Koca, İlaç Takip Sistemi üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışınaın takip edildiğini belitti. Ayrıca sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilacın sıkıntısının son bulacağını duyurdu.





ulusal.com.tr





