Toprak ve yeraltı sularını kirleterek insan sağlığına zarar veren atık ilaçların toplanması için çevreci eczacılar harekete geçti. Atık Azaltma Haftası kapsamında Ankara, İzmir ve Denizli’de toplama merkezleri kuruldu.

“İlaçları çöpe atma, doğayı zehirleme…” Bu sloganla yola çıkan Çevreci Eczacılar Kooperatifi Ankara ve İzmir ve Denizli’de atık merkezleri kurdu.



17-25 Kasım Atık Azaltma Haftası kapsamında İzmir’de de çevreci eczacılar, atık ilaç topladı.



Çekoop Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağındağ, atık azaltmanın önemine vurgu yaptı.



Çekoop, kişi, kurum ve eczanelerden atık ilaçları toplayarak doğaya zarar vermeden imha ediyor. Atık azaltma etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları da evlerindeki atık ilaçları getirerek katıldı.



Sizde atık ilaçlarınızı doğaya zarar vermeden imhası etmek için Çekoop ile iletişime geçebilirsiniz.





Haber-Kamera: Akın Kara

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