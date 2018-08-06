Anadolu lisesi sınıfı yetmez dedi, 400 bin öğrencinin nakil sorununa dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen genelgede, bazı İmam Hatiplerde Anadolu lisesi sınıfı açılması istedi. Uzmanlar ise ek sınıfları yeterli bulmadı. İhtiyacın dışında kalan İmam Hatip Liseleri'nin Anadolu lisesine dönüşmesi gerektiği görüşünde.
Liselere yerleştirmelerle ilgili nakil kılavuzu da yayınlanmıştı. Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, 400 bin nakil trafiğinin yaşanacağına işaret etti.
Orhan Yıldırım, MEB'in aldığı kararların olumlu yönlerine dikkat çekti.
Yıldırım, son yapılan değişikliğe göre bazı öğrencilerin de haksızlığa uğradığını belirtti.
HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: BARIŞ YURTELİ
ulusal.com.tr
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