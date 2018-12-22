banner999
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
Fransa'da bir sarı yelekli hayatını kaybetti
GAZBİR'den açıklama
GAZBİR'den açıklama

İnternet kullanımına dikkat!

Sanal bağımlılık, çağımızın hastalığı haline geldi. İnternet kullanım süresi giderek artıyor. Bu durum bağımlılığı tetikliyor, ruh sağlığımızı bozuyor. Uzmanlar ise uyarıyor, baş döndürücü şekilde gelişen teknoloji, yalnızca yaşamınızı kolaylaştırsın. Sizi ve çocuklarınızı esir almasın...

İnternet kullanımına dikkat!

Teşhis kitaplarına tam olarak geçmese de sanal bağımlılık, çağımızın hastalığı noktasına geldi. Giderek de yaygınlaşıyor. Bu sorun ruh sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturuyor.

Peki internet bağımlılığının belirtileri neler?

Haftalık ortalama 40 ile 80 saat arasında internet kullanıyorsanız ve bu kullanım işlev bozukluğuna sebep oluyorsa dikkat! Çünkü uzmanlara göre siz, interneti problemli kullanıyorsunuz.

Bir de ne yazık ki bağımlılığı reddetme durumu var. İlk adım kabullenmekten geçiyor. Sosyal çevre ve aile ile geçirilecek zamanın arttırılmasının yanı sıra spor ve sosyal beceriler yaşam kurtarıyor.

Uzman Klinik Psikolog Mehmet Arseven, yetişkinlere de uyarılarda bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #internet #sanal bağlılık #uzman #uyarı #mehmet arseven
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.