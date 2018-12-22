Sanal bağımlılık, çağımızın hastalığı haline geldi. İnternet kullanım süresi giderek artıyor. Bu durum bağımlılığı tetikliyor, ruh sağlığımızı bozuyor. Uzmanlar ise uyarıyor, baş döndürücü şekilde gelişen teknoloji, yalnızca yaşamınızı kolaylaştırsın. Sizi ve çocuklarınızı esir almasın...

Teşhis kitaplarına tam olarak geçmese de sanal bağımlılık, çağımızın hastalığı noktasına geldi. Giderek de yaygınlaşıyor. Bu sorun ruh sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturuyor.



Peki internet bağımlılığının belirtileri neler?



Haftalık ortalama 40 ile 80 saat arasında internet kullanıyorsanız ve bu kullanım işlev bozukluğuna sebep oluyorsa dikkat! Çünkü uzmanlara göre siz, interneti problemli kullanıyorsunuz.



Bir de ne yazık ki bağımlılığı reddetme durumu var. İlk adım kabullenmekten geçiyor. Sosyal çevre ve aile ile geçirilecek zamanın arttırılmasının yanı sıra spor ve sosyal beceriler yaşam kurtarıyor.



Uzman Klinik Psikolog Mehmet Arseven, yetişkinlere de uyarılarda bulundu.



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