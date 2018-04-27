İstanbul Beyoğlu Lisesinde bir dönem sona eriyor. Yıllarca karışık eğitim verilen liseye, önümüzdeki yıl sadece kız öğrenciler alınacak. Duruma tepki gösteren okulun son mezunları, kızlı-erkekli İstiklâl caddesine çıktı.

Bu halay sadece mezuniyet halayı değil. Aynı zamanda bir tepki halayı.



Tabii bir de çağdaş eğitimin savunulduğu gençlik halayı. Hem de kızlı erkekli.



İstanbul İstiklal Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Lisesi tüm tepki ve itirazlara rağmen karışık öğrenim gören lise ketegorisinden çıkarıldı. Yeni dönemde lise sadece kız öğrencilere eğitim verecek.



Lisenin son mezunları da mezuniyet töreni yaptı. Hem de ne tören. Onlarca öğrenci, İstiklal Caddesi'ne çıktı, kızlı-erkekli halay çekti.



Aşağıda halay sürerken lisenin camından da "kızlı erkekli mezun oluyoruz" pankartı açıldı. Sonra da havaya 1 dolarlar saçıldı.



Caddeden geçenlerin de izlediği halay oldukça renkli görüntülere sahne oldu.





HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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