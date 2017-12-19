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İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Mustafa Berktaş Ulusal Kanal'a konuştu

FETÖ'ye aitken el konularak devlet üniversitesine dönüştürülen İzmir Bakırçay Üniversitesi, gelecek yıl kapılarını açacak. Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş, projeleri ve hedeflerini ilk kez Ulusal Kanal'a anlattı

İzmir'deki 6 devlet üniversitesinden biri olan İzmir Bakırçay Üniversitesi kapılarını öğrencilere açmaya hazırlanıyor.

FETÖ soruşturması kapsamında el konulan Gediz Üniversitesi'nin yerine kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Ulusal Kanal'a öğrenci alım tarihini açıkladı.

Yerleşke, Menemen ilçesinin Seyrek bölgesindeki verimli topraklarında pamuk tarlalarının arasında yer alıyor.

İzmir'in kuzeyine hizmet verecek bir tıp fakültesi hastanesinin bulunmadığı belirten Rektör Mustafa Berktaş, hedefleri arasında Tıp Fakültesi kurmak olduğunu söyledi. 

HABER: MERAL AKKAYA
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #bakırkçay üniversitesi #mustafa berktaş
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