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İzmir'de doktora darp iddiası

Aile sağlığı merkezinde çalışan bir doktorun darbedildiği iddiasına ilişkin savcılık soruşturma başlattı

İzmir'de doktora darp iddiası

Sağlık Bakanlığınca, İzmir'de aile sağlığı merkezinde çalışan bir doktorun darbedildiği iddiasına ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün, İzmir Karşıyaka'da aile sağlığı merkezinde görevli bir hekimin, sonradan avukat olduğu öğrenilen bir şahıs tarafından yakınına antibiyotik yazılmadığı gerekçesiyle darbedildiği ifade edildi.

Olayla ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün derhal inceleme başlattığı, ayrıca olayın savcılığa intikal ettirilerek adli sürecin başlatılmasının sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tek amacı insanımıza hizmet etmek olan ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını kınıyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyor, saldırıyı gerçekleştirenlerin yasalar çerçevesinde en ağır cezayı alması için her türlü hukuki girişimi başlatarak titizlikle takip edildiğinin kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #sağlık bakanlığı #izmir
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