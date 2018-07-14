İzmir'de çocuklar için açılan ücretsiz yaz okullarında mutluluk rüzgârları esiyor. Çocuklar bu okullarda hem eğleniyor hem öğreniyor. Matematikten dansa, uzay ve astronomiden mahalli oyunlara kadar birçok alanda ders alıyorlar.

Okullar kapandı çocuklar için zevkli aktivitelerin olduğu yaz okulları açıldı.



7 ila 14 yaş arasındaki çocuklar tatilin keyfini arkadaşlarıyla birlikte hem eğlenerek hem öğrenerek çıkarıyor.



Konak'taki yaz okulunda; matematik, bilim, uzay ve astronomi, nefes-beden-denge, dans ve mahalli oyunlar dersleri veriliyor. Eğlenceli olduğu kadar deneysel çalışmalarla da minik beyinlere bilgiyi pratik olarak öğrenme fırsatı sunuyor.



Yaz Okulu eğitimleri, konunun uzmanı eğitmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından veriliyor.



Dört hafta sürecek eğitimlerin birinci dönemi 19 Temmuz’da sona eriyor. İkinci dönemin 23 Temmuz - 16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.



ulusal.com.tr



