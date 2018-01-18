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İzmir'de tarihi Diş Hastanesi'nin taşınmasına karar verildi

İzmir'de tarihi Diş Hastanesi'nin taşınmasına karar verildi. Bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi.

İzmir'de tarihi Diş Hastanesi'nin taşınmasına karar verildi

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, eski Şifa Hastanesi'nin deprem yönetmeliğine uygun olmadığını iddia etti.

Sağlık çalışanları çalışır haldeki bir hastaneyi taşımanın doğru olmadığı görüşünde.

Sendika başkanına göre asıl sorun, İzmir’de İl Sağlık Müdürlüğü'nün binasının olmayışı.

Hastalar ve vatandaşlar ise hastanenin şimdiki yerinden ve binasından şikâyetçi değil.



HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK 
KAMERA: AKIN KARA

Etiketler; #İzmirde tarihi Diş Hastanesi #taşınma
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