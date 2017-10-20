Bilim insanlarının açıklamalarına göre sigara yüzünden 2030 yılında dünya genelinde 8 milyondan fazla insan hayatını kaybedecek. Veriler bu kadar korkutucuyken İzmir’de sigarayla mücadele konusunda önemli bir adım atıldı... İzmir’de sigarayı bırakmak artık çok daha kolay…

Sigara tüketimi önlenemiyor… Kullanım yaşı her geçen gün düşüyor.



Solunum sistemi, kanser, mide ve bağırsak hastalıkları, kalp-damar ve beyin-damar hastalılarının en önemli nedeni olan sigaraya karşı İzmir’de mücadele başlatıldı…



Toplum sağlığını ve geleceğini tehdit eden sigaraya karşı Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği yaptı.



“Sigara Bırakma Poliklinikleri İçin Psikolojik Destek Modülü Geliştirilmesi” ortaklık ve işbirliği protokolü imzalandı.



Sigara bırakma tedavilerinde kolay uygulanabilir yeni bir modül uygulanacak. Halkın sigarayı bırakma polikliniklerine ulaşması kolaylaşacak.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, amaçlarının sigara ölümlerini azaltmak olduğunu söyledi.



Kaygı veren rakamları da Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Ali Saffet Gönül açıkladı.









HABER: BELMA YÜCEL

KAMERA: AKIN KARA

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