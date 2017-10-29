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İzmir’de yapılan anket çalışması ezberleri bozdu

İzmir'deki liseli ve üniversite öğrencileri arasında yapılan anket geçlerin Akdeniz tipi beslenme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Yardımcı Doçent Doktor Seda Genç, araştırmanın sonuçlarını Ulusal Kanal’a anlattı.

İzmir’de yapılan anket çalışması ezberleri bozdu

İzmir’de yapılan anket çalışması ezberleri bozdu. “Gençlerin fast fooda yöneldiği ve artış yaşandığı” haberlerinin tersi ortaya çıktı.

İzmirli gençler fast food tarzı beslenmeye uzak, Akdeniz mutfağına yakın duruyor.

Araştırmayı yapan Yaşar Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Seda Genç, bölgesel etkenlerin sonuçları etkilediği görüşünde.

Doğru beslenme alışkanlıklarının genç yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çeken Genç, Akdeniz tipi beslenme ile sağlıklı kuşakların yetişeceğini söyledi.




Haber: Akın Kara
ulusal.com.tr

 

Etiketler; #izmir
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