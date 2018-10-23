Ekim ayı Meme Kanseri ile mücadelede farkındalık ayı. Kadınları tehdit eden kanser türleri sıralamasında meme birinci, rahim ağzı kanseri ikinci sırada geliyor. Peki, kadınlarımız bu hastalıklara karşı ne kadar bilinçli? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aysu Nida Dai anlatıyor.

Kanser, çağımızın vebası. Artık o kadar yaygınlaştı ki herkesin çevresinde mutlaka böyle bir öykü var. En kötü hikayeler ise ileri aşama kanser vakaları. Hastayı da tıbbı da çaresiz bırakıyor.



Toplumu bilinçlendirmek için Ekim ayı meme kanseri ile mücadele ve farkındalık ayı. Alacağınız çok basit önlemler ile kansere karşı kendimizi koruyabiliriz.



Meme kanserinden sonra kadınlarda görülen en yaygın tür rahim ağızı kanseri.



Kadınlarımız bu konuda ne kadar bilinçli? Durumun ciddiyetinin farkında mı? Sorular peş peşe sıralanıyor, yanıtı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aysu Nida Dai veriyor.



Rahim ağzı kanseri de kadınlar için ciddi bir tehdit. Yakalanması çok kolay. Eğer erken fark edilirse kurtulması da bir o kadar basit.



Hastalara yardımcı olmak için Yeni Yaşam Hematoloji ve Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.



Sadece uzmanlarının değil meme kanseri ile mücadele edenlerin de size bir çağrısı var.



41 yaşında evli ve iki çocuk annesi 4'ncü evre meme kanseri Hanım Artukoğlu'nun bu çağrısına kulak verin, unutmayın erken teşhis hayat kurtarır.





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