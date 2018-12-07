Pamukkale Üniversitesi'nde bilim insanları kalp krizi riskini önceden tahmin edebilen biyosensör geliştirdi. Sensör, dünyada en çok Türkiye'de bulunan bor mineralinin nanoteknoloji kullanılarak işlenmesiyle üretiliyor.

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'ndeki bilim insanları kalp krizi riskini önceden tahmin edebilen biyosensör geliştirdi.



Biyosensör, 9 aylık çalışmanın ürünü. Biyonsensör'de Pamukkale Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola'nın imzası bulunuyor.



Prof. Dr. Necip Atar, sensörün kandaki troponin 1 (bir) maddesini tespit ederek, olası bir kalp krizini önceden haber verdiğini anlattı.



Biyosensör, dünyada en çok Türkiye'de bulunan bor mineralinden elde edilen kuantum nano parçacıklarla üretildi.



Bor'dan üretilen biyosensör daha hızlı ve seçiciliği daha yüksek. Bu nedenle daha şimdiden bu alandaki en prestijli uluslararası bilim dergisine konu oldu.





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