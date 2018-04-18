Bakırköy Belediyesi'nin öncülüğünde kalp sağlığı için hem yürüyüş hem de seminer düzenlendi. "Kalbinizin Sesini Dinleyin" adlı etkinliğe katılım yoğundu.

Kalp sağlığına dikkat çekmek için önce yürüdüler, sonra seminer yaptılar.



Farkındalık yaratmak amacıyla Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından "Kalbinizin Sesini Dinleyin" yürüyüşü ve semineri düzenlendi.



Yürüyüşe öncülük eden Bakırköy Belediye Başkanı Doktor Bülent Kerimoğlu, dünyaca ünlü kalp-damar cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez sağlığın önemini vurguladı.



Katılımın yoğun olduğu etkinlikte kalp krizinden ilaçların yanlış kullanımına kadar bir çok konu konuşuldu.



Ayrıca seminerde kalbi duran bir vatandaşa nasıl doğru kalp masajı ve solunum desteği verileceği uygulamalı anlattıldı.





ulusal.com.tr