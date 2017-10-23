Vücut geliştiren sporcular meme sarkmasını önlemek için kanser ilacı kullandı, ilaç stoklarda kalmayınca hastalar karaborsadan temin etmeye başladı. Hatta bazı kanser hastaları ilacı spor salonlarına dahi sormaya başladı.

Meme kanseri ilacı fitness yüzünden karaborsaya düştü. Hastalar isyan etti.



Meme kanseri hastalarının kullandığı ilacın içinde anti-östrojen madde var. Ve bu madde meme sarkmasını önlüyor.



Sporcular normalde meme sarkmasının önüne geçmek için “kür” adı verilen takviye besini kullanıyor. Ancak bazı sporcular kürün meme sarkmasını tam olarak engellemediği görüşünde. Böyle düşünenler çözümü meme kanserinin tedavisinde kullanılan ilaçta buluyor.



Krizin büyümesinin ardından çok sayıda vücut geliştiren sporcu, kanser ilacını, tükeneceği endişesiyle aylar öncesinden temin etti.



Bazı hastalar, ilacı spor salonlarına dahi sormaya başladı.



Sağlık Bakanlığı da ilacın vücut geliştirmek isteyen kişiler tarafından reçetesiz temin edilerek stok yapıldığını doğruladı.



İlaç satılırken reçete mecburiyeti olmamasından dolayı hasta olduğunu iddia eden herhangi biri ilaca kolayca ulaşabiliyor.



İnternette ise ‘tamoxifen’ etken maddeli iki farklı isimli ilaç, normalin 3-4 katına fiyatlarla satılıyor.







HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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