Tekirdağ'da, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından kanser hastalığında erken tanının önemine dikkati çekmek için dans gösterisi yapıldı

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü çalışanları, kanser hastalığında erken tanının önemine dikkati çekmek için dans gösterisi yaptı.



Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan 15 kişilik grup, kanserde erken teşhis konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dans etti.



İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalık riski taşıyan vatandaşların Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) gitmeleri gerektiğini söyledi.



Erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Becerir, "Kanserde erken teşhisin önemi vatandaşlara anlatmak istedik bu programla. Erken teşhisin önemine dansla dikkati çekti arkadaşlarımız. Dans grubundaki arkadaşlarımız da sağlık çalışanlarından oluşuyor. İnşallah vatandaşlarımıza erken teşhisin önemini anlatabilmişizdir. Geç kalırsak yaşam süremiz kısalır. Kanser ölüm sebeplerinin ilk üçünde her zaman. Bu yüzden erken tanı çok önemli. Erken teşhisi yaptırırsak tedaviye daha çabuk cevap alabiliriz. Bu hastalığın belirtilerini taşıyan vatandaşlarımız KETEM merkezine başvurmalıdırlar." ifadelerini kullandı.



Dans gösterisinin sonunda, vatandaşlar ve dans grubu birlikte halay çekti.