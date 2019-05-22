Kanserle Barış Derneği ‘Egzoz Kanser, Farkında Ol’ sempozyumu düzenledi. Sempozyum sonuç bildirgesinde 21 Mayıs “Egzoz Kapatma Günü” ilan edildi. Bildirgede ayrıca "Toplu taşıma araçları kullanılmalı, hibrit araç teknolojisine geçilmeli" çağrısı yapıldı.

Ülkemizde yaklaşık 20 bin kişi otoparkçı, oto yıkamacı ve benzin istasyonlarında çalışıyor.Bu işlerde çalışanların mesleki hastalığının egzozdan kaynaklı kanser olduğu belirtiliyor.Bu konuya dikkat çekmek ve duyarlılık yaratmak için, Kanserle Barış Derneği, Ankara Tabipler Odası ve Kimya Mühendisleri Odası tarafından bir sempozyum düzenlendi.Sempozyumda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Saltık ile Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Kimya Yüksek Mühendisi Avukat Erkin Etike sırasıyla birer sunum yaptı.Sempozyum sonrası yayınlanan sonuç bildirgesinde 21 Mayıs “Egzoz Kapatma Günü’ ilan edildi.Bildirgede ayrıca "Toplu taşıma araçları kullanılmalı, hibrit araç teknolojisine geçilmeli" çağrısı yapıldı.Kanserle Barış Derneği Genel Sekreteri Hızır İnan, Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen sempozyumu Ulusal Kanal’a değerlendirdi.İnan sempozyumda alınan kararları literatüre kazandıracaklarını ifade etti.