İzmir'de 3 kadın, onkoloji kliniğinde tedavi gören çocuklar için harekere geçti. Kadınlar, Ege Üniversitesi Çocuk Onkolojisinde tedavi gören çocuklara organik iplerden oyuncak örmeye başladı.

İzmir’de 3 ev hanımı kolları sıvadı ve Ege Üniversitesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuk hastalara el örgüsü oyuncaklar yapmaya başladı.



Tedavi gören çocukların organik iplerden örülmüş yıkanabilir oyuncaklara ihtiyacı olduğunu duyan hanımlar kolları sıvadı.



Kanser derneklerine gönüllü destek veren ev hanımı Mehtap Ergen bu işe sosyal sorumluluk projesi olarak baktıklarını söyledi.



Projede yer alan Aysel Ceylan bir bebeğin örülmesinin ne kadar zaman aldığını anlattı.



Ece Aydın daha önce yapmadığı bir şey olduğunu söyledi ve tedavi gören çocuklar için bu işe giriştiğini dile getirdi.





ulusal.com.tr