Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile kapatılmasına dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Enstitüsü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü



YENİ KURULAN FAKÜLTE ENSTİTÜLER

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü



KURULMASINA KARAR VERİLEN ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL VE FAKÜLTELER

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (AA)