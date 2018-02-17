İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Bilimleri Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
YENİ KURULAN FAKÜLTE ENSTİTÜLER
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü
KURULMASINA KARAR VERİLEN ENSTİTÜ, YÜKSEKOKUL VE FAKÜLTELER
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (AA)
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