Enginar, özellikle Akdeniz diyetinin vazgeçilmez sebzelerinden. Uzmanlara göre karaciğer dostu enginar iftar sofralarından da eksik edilmemeli.

Uzun saplı, yeşil bir çiçeğe benzeyen enginar deyim yerindeyse tam bir sağlık deposu. Akdeniz diyetinin de vazgeçilmez sebzelerinden.Karaciğer dostu Enginar’ın faydalarını Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur anlattı.Enginar zengin bir sebze türü. Çopur bu yüzden, sebzeden farklı sektörlerin de yararlanabildiğini söyledi.Çopur enginarın iftar sofralarında da eksik olmaması gerektiğini belirtti.Şuan tam mevsimi olan enginar pazar tezgâhlarında tanesi 4-5 liradan satılıyor.