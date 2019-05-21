Uzun saplı, yeşil bir çiçeğe benzeyen enginar deyim yerindeyse tam bir sağlık deposu. Akdeniz diyetinin de vazgeçilmez sebzelerinden.
Karaciğer dostu Enginar’ın faydalarını Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Utku Çopur anlattı.
Enginar zengin bir sebze türü. Çopur bu yüzden, sebzeden farklı sektörlerin de yararlanabildiğini söyledi.
Çopur enginarın iftar sofralarında da eksik olmaması gerektiğini belirtti.
Şuan tam mevsimi olan enginar pazar tezgâhlarında tanesi 4-5 liradan satılıyor.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.